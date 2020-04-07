МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. 70-процентный рост числа банкротств россиян за первый квартал – лишь начало: к концу года не справившихся с кредитной нагрузкой станет гораздо больше, считают эксперты. Это связано как с ограничением деловой активности из-за коронавируса, так и с общей ситуацией в экономике и падением реальных доходов.

Число банкротств россиян за первый квартал текущего года выросло почти на 70% к аналогичному периоду 2019 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте федерального реестра Федресурс. С момента введения института личного банкротства в октябре 2015 года число граждан, которые не в состоянии платить по долгам, увеличилось в восемь раз.

Лидером по приросту несостоятельности стали Москва (+40%), Московская область (+64%) и Краснодарский край (+118%). В целом по стране за три месяца появляется 15 новых банкротов на 100 тысяч населения.

КОРОНАВИРУС НИ ПРИ ЧЕМ

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты не связывают этот прирост с коронавирусом. Статистика касается первых месяцев текущего года, когда пандемия лишь набирала обороты. "Сейчас через систему идут дела, связанные с долгами, ставшими неоплатными 2-3 года назад", — говорит главный экономит рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.

Рост числа банкротств, в первую очередь, обусловлен ухудшением макроэкономической ситуации в стране, падением уровня зарплат и укрупнением бизнеса за счет сжатия и разорения мелких и средних предприятий, считает партнер компании "Первая Юридическая Сеть" Павел Курлат.

"Кроме того, наработанная за последние два года практика личных банкротств дает многим гражданам основание использовать данный инструмент для разрешения их накопившихся финансовых проблем, в том числе, и с закредитованностью", — добавил он.

Сказывается и то, что уже сложилась практика и появилась инфраструктура, позволяющая оплатить банкротства в рассрочку. По словам Табаха, российское банкротство это дорого — от 90 тысяч в регионах и от 120 — в Москве.

Да и сама процедура стала доступнее: размер долгов, с которыми граждане уходят в нее, снижается. Если в 2015 году средний долг банкротящегося гражданина составлял 55 млн рублей, то в 2019 — 5 млн рублей, говорит партнер юридической компании "BMS Law Firm" Денис Фролов.

"Граждане начали осознавать, что банкротство — не клеймо на всю жизнь, а цивилизованный способ избавления от долговой нагрузки", — говорит он.

В числе причин роста банкротств аналитики называют отсутствие финансовой грамотности и, как следствие, неумение рассчитать "кредитную ношу". "Данные за первый квартал отражают ситуацию на конец минувшего года – стагнацию реальных располагаемых доходов населения и возросшую кредитную нагрузку, которую после ужесточения ЦБ регулирования сектора стало непросто ослабить за счет рефинансирования кредитов", — полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

ОТЛОЖЕННЫЙ ЭФФЕКТ

Что касается эффекта коронавируса, то он проявится не раньше, чем через несколько месяцев – хотя бы из-за того, что сейчас суды закрыты, и даже подать заявление нельзя, указывают эксперты.

"Последствия удара эпидемии COVID-19 можно будет отследить в показателях, когда в полной мере проявит себя волна ликвидаций компаний и скачок безработицы. Безработица выступает запаздывающим индикатором экономики, статистика отразит ее рост лишь во II-III кварталах", — считает Коган.

Еще какое-то время уйдет у заемщиков на то, чтобы решиться на такой отчаянный шаг, как запуск процедуры банкротства, если к тому времени будут исчерпаны все накопления, а поиск новой работы окажется безрезультатным.

ВОЛНА ИЛИ ЦУНАМИ?

По оценкам Объединенного кредитного бюро, еще в начале года потенциальными банкротами были 1,15 млн россиян. Эксперты уверены, что по итогам года это число во много раз вырастет — страну ожидает настоящая волна банкротств, в том числе, из-за ограничения деловой активности как минимум на месяц.

"Это будет даже, скорее, не волна, а цунами", — рассуждает Фролов. Экономические последствия коронавируса спрогнозировать невозможно, но даже самые оптимистичные прогнозы говорят, что потребуется не менее двух лет для восстановления докризисного уровня. Очевидно, что большинство граждан и предприятий не смогут выполнять свои кредитные обязательства.

Текущая ситуация с остановкой деятельности частных компаний приведет к закрытию каждой десятой организации, прогнозирует профессор кафедры Банковского дела университета "Синергия" Алексей Болонин. Реализации этого сценария будет способствовать резкое падение платежеспособного спроса населения по причине снижения доходов домохозяйств, из-за чего сократится выручка предприятий и их возможность выполнять свои обязательства перед работниками по заработной плате, контрагентами по оплате поставок и государством по налоговым платежам.

При этом долги после пандемии и связанных с ней ограничений для бизнеса и граждан никуда не денутся и не обнулятся. По мнению Курлата, много граждан, занятых в сфере мелкого бизнеса, самозанятых, индивидуальных предпринимателей попали в сложную ситуацию, и она будет только ухудшаться. "И для части этих граждан единственным возможным способом выйти из сложившейся ситуации станет банкротство", — полагает он.

"С учетом "щедрости" кредитных каникул и серьезного удара по занятости можно ожидать роста просрочки, причем по относительно крупным кредитам. Кроме того, в парламент внесен законопроект об упрощенном банкротстве при долгах от 50 до 700 тысяч рублей, отсутствии имущества и не слишком высоких доходах через внесудебную процедуру. Им сможет воспользоваться существенная часть заемщиков, для которых традиционное банкротство дорого или сложно", — рассуждает Табах.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ

По мнению экспертов, декларируемых правительством мер, направленных на поддержку организаций и предпринимателей, попавших в сложную финансовую ситуацию в связи с карантином, будет недостаточно. Они не смогут выправить ситуацию и вернуть бизнес на прежний уровень.

Юристы советуют тем, кто осознал, что ситуация плачевная, начать конструктивные переговоры с кредиторами, наименее заинтересованными в банкротстве должника. При невозможности договориться следует попробовать в судебном порядке пытаться внести изменения в договорные конструкции.

Если исправить ситуацию не удается, то с заявлением о банкротстве тянуть не следует.

"Необходимо соблюдать все формальности, касающиеся норм закона о банкротстве и норм налогового законодательства для того, чтобы не получить еще большую нагрузку в виде санкций, штрафов или привлечения к субсидиарной ответственности собственников или управляющих бизнеса", — считает Курлат.

В целом столкнувшимся с риском банкротства предприятиям целесообразно максимально сократить расходы, заморозить всю деятельность, кроме приносящей хотя бы минимальных доход, полагает Болонин.

"Избавиться от непрофильных активов в кризис крайне сложно, так как спрос сокращается повсеместно. Поэтому важно уменьшить издержки, направив их исключительно на выпуск продукции, на которую остался спрос. К сожалению, это практически невозможно для компаний сферы услуг", — заключил он.