ЖЕНЕВА, 7 апр — ПРАЙМ, Елизавета Исакова. Если ограничения на международные перевозки и поездки из-за COVID 19 продолжатся в течение трех месяцев, своих рабочих мест лишатся 25 миллионов человек, заявила во вторник Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

"Во всем мире порядка 65,5 миллионов человек зависят в своих средствах к существованию от авиационной промышленности, включая такие секторы, как путешествия и туризм. Среди них 2,7 миллиона человек работают в авиакомпаниях. При сценарии, когда жесткие ограничения на поездки продлятся в течение трех месяцев, по подсчетам IATA 25 миллионов рабочих мест в авиации и смежных секторах окажутся под угрозой исчезновения по всему миру", — говорится в сообщении для прессы, распространенном во вторник.

По прогнозу 11,2 миллиона человек потеряют работу в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 5,6 миллиона рабочих мест сократятся в Европе, 2,9 миллиона рабочих мест – в Латинской Америке, 2 миллиона – в Северной Америке, 2 миллиона – в Африке и 900 тысяч – на Ближнем Востоке.

По этому же сценарию ожидается, что в 2020 году доходы авиакомпаний от пассажирских перевозок упадут на 252 миллиарда долларов, что на 44% меньше годового дохода компаний в 2019 году. В частности, во втором квартале нынешнего года спрос на авиаперелеты упал на 70%.

Авиакомпании призывают правительства незамедлительно предоставить им финансовую помощь, в частности, кредиты и гарантии и поддержку корпоративных облигаций, а также выделить налоговые льготы. Это необходимо, что обеспечить жизнеспособность компаний, которые помогут восстанавливать мировую экономику после завершения пандемии.