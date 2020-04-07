МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Россияне стали меньше ходить в магазины после того, как закупились продуктами в марте, особенно это заметно в крупных форматах магазинов — супермаркетах и гипермаркетах, где трафик в последние дни упал на 40-60% по сравнению с показателями середины прошлого месяца, сообщил журналистам председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейшие российские розничные сети) Сергей Беляков.

"Когда все затарились, и когда период ажиотажного спроса прошел, мы оказались в ситуации большого количества продуктов, запасенных заранее, при падении трафика и снижении темпов роста среднего чека. Мы сейчас наблюдаем такую картину: трафик падает последние дни устойчиво, последнюю неделю устойчиво, в зависимости от формата", — сказал Беляков.

"Если это "магазин у дома", это 20-30% падение трафика, 25% в среднем… При этом основной удар пришелся, конечно, по крупным форматам — по гипермаркетам, по супермаркетам. Там падение трафика составляет порядка 50%, от 40% до 60%. Становится новым вызовом, как поддержать эти магазины", — добавил он.

Беляков уточнил, что в данном случае сравнивался трафик в последние дни с трафиком на 12 неделе марта, когда отмечался ажиотажный спрос на товары на фоне новостей о коронавирусе и ослаблении рубля. "Год-к-году — там меньшее падение трафика, но все равно даже год-к-году падение трафика есть. И это очень тревожный показатель. Он, конечно, не 40%, где-то 8%, наверное, в зависимости от сети", — сказал глава АКОРТ.

При этом, продолжил председатель президиума ассоциации, наблюдается рост среднего чека: россияне ходят в магазины меньше, но покупают больше. Тем не менее, темп роста среднего чека также замедляется.

"Это для ритейла означает очень простую и неприятную тенденцию, условно можно назвать "две-три хороших недели — плохой год". Это я к тому, чтобы не было ощущения, что период ажиотажного спроса сформировал жирок у сетей, позволил им заработать, и вот они за счет этого пикового периода, как и по праздникам в обычной жизни, финансируют свою текущую деятельность", — указал Беляков.

"Это не так, мы сильно вложились в увеличение объемов закупки, сильно вложились в увеличение персонала, сильно вложились в логистические услуги", — сказал председатель президиума АКОРТ.