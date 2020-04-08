МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Медицинские маски есть в продаже менее чем в 13% московских аптек, следует из исследования аптечных точек, проведенного корреспондентом РИА Новости.

В качестве генеральной совокупности использовались 5,37 тысячи аптечных организаций, расположенных в Москве. Согласно данным электронного справочника "Аптеки 2ГИС", все эти аптеки работали в день проведения исследования, 7 апреля. В исследовании использовался метод случайной выборки: всего было опрошено 50 аптек. Диапазон допустимых значений был рассчитан с помощью метода доверительных интервалов.

Согласно результатам исследования, до 13% аптек в Москве имеют в наличии медицинские маски. "В аптеках их (масок — ред.) практически нет, и едва ли эта ситуация кардинально изменится", — прокомментировал РИА Новости ситуацию директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

"У нас уже давно нет медицинских масок, потому что мы не можем найти добросовестных поставщиков. Сейчас многие поставщики хотят воспользоваться пандемией, предлагают нереальные цены, мы просто не хотим с ними сотрудничать", — призналась оператор, представляющая сети Eapteka и Пилюли.ру.

Ситуация с медицинскими перчатками и спиртосодержащими антисептиками для рук во многом схожа. От 28% до 56% аптек имеют в наличии данные средства защиты, следует из результатов исследования.

В некоторых сетях, в которых корреспонденту РИА Новости удалось найти перчатки и кожные антисептики, действовало ограничение по отпуску определенного числа изделий в одни руки. Так, например, в "Аптеках столицы" оператор сообщил, что за один раз купить можно только 5 пар перчаток.

Как рассказал РИА Новости гендиректор аптечной сети "Ригла" Александр Филиппов, "сеть ограничила продажи медицинских масок как на сайте сети, так и в офлайн-аптеках — до 50 штук в одни руки". "Их сейчас нигде нет, они закончились у поставщиков", — пояснила оператор аптеки "Белый лотос" введенное правило по отпуску пачки перчаток в одни руки.