МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Кабмин выделил 3,5 миллиарда рублей на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"Три с половиной миллиарда рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка", — говорится в пояснении к документу.

Ранее, 23 марта, Ассоциация "Турпомощь" сообщала, что Правительство РФ впервые предлагает выделить на поддержку выездного туристического бизнеса, пострадавшего от ситуации с коронавирусом, 3-3,5 миллиарда рублей.

В части механизма распределения данных субсидий Ассоциация "Турпомощь" совместно с Ростуризмом и министерством экономического развития предлагала либо компенсировать туроператорам понесённые потери по линии авиаперевозки, включая средства, которые вынуждены были затратить туроператоры по возврату туристов на родину, либо выделить прямые компенсации туроператорам пропорционально размеру фонда персональной ответственности из общей цены турпродукта туроператора и сформированного им фонда персональной ответственности.