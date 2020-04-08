МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Российский ритейлер "Спортмастер" временно трудоустроит часть своих сотрудников к продуктовым и интернет-ритейлерам, говорится в сообщении "Спортмастера".

Как пояснили в компании, обычно сотрудники сети получают фиксированный оклад и премии от объема продаж. Во время вынужденного простоя им будет выплачиваться фиксированная оплата. Поскольку магазины закрыты и продаж нет, для получения дополнительного дохода "Спортмастер" предложит сотрудникам временно поработать в других компаниях.

"На выручку "Спортмастеру" пришли компании, деятельность которых не приостановлена в период эпидемии. Предварительные договоренности о временной работе сотрудников "Спортмастера" по совместительству достигнуты с такими компаниями, как "Почта России", Wildberries, "Пятерочка", "Магнит", О'кей, "Метро", "Озон", "Яндекс.Лавка", "Сбермаркет", — говорится в сообщении.

Сотрудники, которые захотят принять предложение и временно устроиться в другие компании, будут также получать ежемесячную доплату от "Спортмастера" в течение всего периода такого совместительства. "Мы надеемся, что в ближайшем будущем ситуация стабилизируется, наши магазины откроются, и сотрудники вернутся на свои рабочие места", — добавлено в сообщении.

Во время нерабочего месяца "Спортмастер" перевел часть своих магазинов в режим бесконтактной выдачи онлайн-заказов и экспресс-доставки. На сегодняшний день 120 из 434 магазинов сети работают в новом формате.