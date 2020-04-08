МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в марте упал на 26,6%, в январе-марте на 5,3%, пассажиропоток крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" снизился на 41,5%, сообщает Росавиация.

"Оперативные данные объёмов авиаперевозок за март 2020 года показывают снижение объемов на фоне введенных ограничений в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции. В марте текущего года российские перевозчики обслужили 6,57 миллиона пассажиров, что на —26,6% ниже аналогичного периода прошлого года. Пассажирооборот снизился на —25,6% и составил 17,388 миллиарда пассажирокилометров", — говорится в сообщении.

Всего за январь-март 2020 года перевезено 23,4 миллиона пассажиров, падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 5,3%.

Авиакомпания S7 в марте 2020 года обслужила 999,6 тысячи пассажиров (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 10,2%). Авиакомпания "Победа" перевезла 748 тысяч пассажиров (+3%).

"Снижение показателей производственной деятельности в марте текущего года отмечается у авиакомпании "Аэрофлот", которая обслужила 1,8 миллиона пассажиров (-41,5%). Также у авиакомпании "Россия", услугами которой воспользовались 415,1 тысяч пассажиров (-41,7%), и авиакомпании "Уральские авиалинии" — 494,9 тысяч пассажиров (-25,4%)", — говорится в сообщении.

Уточненные данные по основным производственным показателям гражданской авиации за март будут опубликованы на сайте Росавиации в конце апреля.