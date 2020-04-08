МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Росстат расширил на 36 позиций перечень товаров и услуг для еженедельного мониторинга цен, включив в список, в частности, пеленки, шампуни и туалетную бумагу, сообщила в среду пресс-служба статистического ведомства.

В середине марта премьер-министр России Михаил Мишустин говорил о том, что правительство начнет вести оперативный мониторинг цен в РФ. По его словам, контроль касается продуктов питания, детских товаров, лекарств, медицинских изделий, средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

До настоящего времени в перечне еженедельного мониторинга было 64 позиции. "Все 36 дополнительных товарных позиций Росстат также отслеживает в ежемесячном режиме. Наличие базы данных с долгосрочным временным интервалом наблюдения обеспечивает корректность и сравнимость ранее публикуемых данных", — говорится в сообщении.

Из товаров для детей в список вошли мясные, овощные и фруктовые консервы для детского питания, сухие молочные смеси, пеленки для новорожденных, спортивный костюм для школьника, детская футболка и другое. Среди предметов личной гигиены в списке — шампунь, зубная паста и щетка, туалетная бумага, детские подгузники.

Список наблюдаемых товаров в группе лекарственных препаратов расширен, в том числе, такими наименованиями, как отечественный анальгин, валокордин, поливитамины с макро- и микроэлементами и другими.

Также Росстат теперь еженедельно следит за изменениями цен на смартфоны, напольные электропылесосы, сухие корма для животных.

В Росстате отметили, что регистрация цен на дополнительные виды товаров и услуг проводится в 282 городах всех регионов страны. Фиксация цен происходит в работающих магазинах, также в онлайн-ритейле (без учета стоимости доставки) в связи с текущей ситуацией.