МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Совет директоров "Совкомфлота" рекомендовал дивиденды за 2019 год в размере 7,18 миллиарда рублей, сообщила судоходная компания.

"По итогам 2019 года совет директоров рекомендовал направить на выплату дивидендов 7,18 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Совкомфлота" по МСФО в 2019 году составила 225,4 миллиона долларов против убытка в 45,6 миллиона долларов годом ранее. Таким образом, дивиденды составят 50% чистой прибыли по МСФО. По результатам 2018 года "Совкомфлот" направлял на дивиденды 1,435 миллиарда рублей, что соответствовало 50% чистой прибыли компании по РСБУ.

Компания также сообщила со ссылкой на своего гендиректора Игоря Тонковидова, что, по данным оперативного учета, результаты работы в первом квартале 2020 года превышают запланированные на этот период показатели, а также результаты аналогичного периода предыдущего года.

"Генеральный директор также представил совету доклад о мерах, предпринятых компанией в условиях пандемии коронавирусной инфекции для обеспечения бесперебойной работы флота и береговых подразделений, защиты здоровья работников. Компания предпринимает все возможные и необходимые шаги, чтобы в полном объеме выполнить свои обязательства перед персоналом, клиентами, акционером, сохраняя при этом самые высокие стандарты безопасности мореплавания, охраны окружающей среды и качества услуг", — отмечается в сообщении.

Группа компаний "Совкомфлот" — крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Компания на 100% принадлежит государству в лице Росимущества.