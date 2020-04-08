МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. "Дело" перевела 60 миллиардов рублей миноритариям "Трансконтейнера", включая "Енисей Капитал" и ВТБ, за 49,6% акций в рамках выкупа по оферте, получит их на следующей неделе, следует из сообщения группы.

"Группа компаний "Дело" (в лице ООО "Дело-Центр") 8 апреля оплатила выкуп 49,6410% акций миноритарных акционеров ПАО "Трансконтейнер" в рамках обязательной оферты, тем самым консолидируя более 99,6% крупнейшего интермодального контейнерного оператора России… стоимость пакета составила 59,9 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Представитель группы уточнил, что зачисление акций на лицевой счет ООО "Дело-Центр" в реестре публичного акционерного общества пройдет на следующей неделе.

Ранее в марте группа сообщала, что миноритарии "Трансконтейнера", среди которых "Енисей Капитал" и ВТБ, предъявили в рамках оферты группы "Дело" 49,6% акций контейнерного оператора к выкупу. Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей. "Енисей Капиталу", аффилированному с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, принадлежало 25,1% "Трансконтейнера", ВТБ — 24,47%.

Цена приобретения одной акции составила 8 679 рублей 52 копейки. Общая стоимость пакета 99,641% превышает 120 миллиардов рублей.

Группа компаний "Дело" — один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов РФ. В структуру группы входит стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный транспортный оператор "Рускон" и оператор контейнерных терминалов Global Ports. Группа владеет контрольным пакетом акций "Трансконтейнера".

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ.