МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в текущем году сократит капитальные затраты на 1 миллиард долларов и уменьшит количество новых ресторанов в мире из-за влияния коронавируса, говорится в релизе компании.

Оценивая текущую ситуацию, компания сообщила, что её продажи за январь-февраль были хорошими, но показатель начал уверенно снижаться во второй половине марта из-за распространения коронавируса. Также она отметила, что на данный момент не может полностью оценить степень влияния коронавируса на бизнес. "Мы уверены в нашей устойчивости, но не довольны. Мы по-прежнему сосредоточены на том, что можем справиться с этим кризисом. С этой целью мы предприняли важные шаги", — продолжила McDonald's.

"Компания рассчитывает сократить капитальные затраты примерно на 1 миллиард долларов в 2020 году за счет сокращения количества проектов "Опыт будущего" в США и уменьшения числа новых ресторанов на рынках по всему миру", — в частности, указывает McDonald's.

Сеть также сообщила, что приостановит программу выкупа акций, чтобы сохранить финансовую гибкость.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже почти 1,28 миллиона случаев заражения, более 72 тысяч человек скончались.

Компания McDonald's основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональд. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый McDonald's в России открылся в начале 1990 года на Пушкинской площади в Москве.