МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получает жалобы на изменение цен по широкому спектру товаров, в том числе сахару, гречке, овощам и фруктам, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Как во вторник сообщил Росстат, цены на сахар в России за март подскочили на 13,5%, на гречку — на 6,2%, макароны — на 2,4%. Также рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, цены на помидоры выросли на 14,9%, репчатый лук — на 14,1%, морковь — на 9,4%, виноград — на 6,7%, картофель — на 6,1%, белокочанную капусту — на 5,4%, яблоки — на 5,3%.

"ФАС России получает жалобы на изменение цен по этим товарам. Одновременно ведомство ведет ежедневный мониторинг цен на социально значимые группы товаров и оперативно принимает меры антимонопольного реагирования на выявляемые нарушения", — сообщили в пресс-службе.

В антимонопольном ведомстве также подчеркнули, что все из перечисленных выше продовольственных товаров обращаются на рынках с развитой конкуренцией, и формирование цен на них, как правило, осуществляется под влиянием "объективных экономических причин, в том числе под воздействием спроса и предложения".

Запасы на рынках сахара и гречки покрывают спрос россиян на эти продукты, объективных предпосылок для роста цен сейчас нет, заверили в службе.

"Рынки сахара, гречихи и крупы гречневой профицитны, а имеющиеся товарные запасы позволяют покрыть спрос потребителей. Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет", — сообщили в антимонопольной службе.

ФАС РФ провела внеплановые проверки участников рынка сахара, они показали, что краткосрочное повышение цен на этот продукт и перебои поставок в торговые сети были связаны с проблемами в логистике.

"На рынке сахара действует более 70 сахарных заводов, принадлежащих 30 собственникам. В связи с поступлением информации о росте цен на сахар, а также о перебоях поставок товара в торговые сети, ФАС России были организованы внеплановые проверки ряда хозяйствующих субъектов, осуществляющих производство, фасовку и оптовую торговлю сахаром, на предмет наличия картельного сговора", — сообщили в пресс-службе.

"Кратковременное повышение цен и временное отсутствие товара в розничных торговых сетях связано с перегрузкой логистических систем (процессов фасовки продукта, его погрузки и доставки) в условиях столь существенного одномоментного повышения спроса", — добавили в ФАС.