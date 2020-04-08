МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) по МСФО в 2019 году выросла по сравнению с предыдущим годом в 3,3 раза, до 2 миллиардов рублей, сообщила компания.

"По итогам года ГТЛК достигла значительных результатов во всех направлениях своей деятельности. Согласно отчетности, чистая прибыль ГТЛК в 2019 году увеличилась в 3,3 раза – до 2 миллиардов рублей, по сравнению с 0,6 миллиарда рублей в 2018 году. За 2019 год активы компании увеличились на 248,5 миллиарда рублей и составили 770 миллиардов рублей", — сообщила ГТЛК.

Общий совокупный доход компании за период вырос на 52%, до 1,7 миллиарда рублей. Доход от основной деятельности за 2019 год увеличился на 42,3%, до 12,2 миллиарда рублей. В пресс-службе ГТЛК РИА Новости уточнили, что инвестиции компании в транспортную отрасль выросли на 22%, до 970,96 миллиарда рублей.

"Рост ключевых финансовых показателей связан с увеличением активов по основной деятельности ГТЛК, которые повысились на 45% — с 458,7 миллиарда рублей в 2018 году до 665,7 миллиарда рублей в 2019 году. Увеличения портфеля компании удалось добиться за счет развития международной лизинговой платформы GTLK Global, развития направления операционной аренды в сегменте железнодорожного транспорта и реализации государственных программ", — сообщает ГТЛК.

ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса. Компания специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, также осуществляет лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов.