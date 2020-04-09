МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Российские отели, музеи, транспортные компании и прочие поставщики услуг в условиях массовых аннуляций туров из-за пандемии коронавируса отказываются возвращать деньги туроператорам, работающим на внутреннем рынке, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Вслед за туроператорами выездного туризма с проблемами столкнулись и игроки въездного и внутреннего рынка. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, отели, как и другие поставщики (часть музеев, транспортные компании и другие) не возвращают деньги туроператорам, а те в свою очередь не могут вернуть их туристам", — пояснили в АТОР.

По оценке экспертов, в целом по рынку на апрель и май аннулированы туры в Крым и Краснодарский край у сотен тысяч туристов, все средства, оплаченные туроператорами за эти туры, пока в отелях. Таким образом, если исходить из этих цифр и из минимальных оценок средней стоимости тура по России, общий объем денег, о которых идет речь, может оцениваться в несколько миллиардов рублей.

По информации туроператоров, все деньги за несостоявшиеся туры гостиницы замораживают в качестве депозитов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.