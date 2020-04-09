Вирус проверяет на прочность не только людей и отдельные компании, но и целые государства. В этой ситуации как никогда важно проявить ответственность. Команда "Столото", распространителя государственных лотерей, в полной мере осознает, что сейчас наша задача – помочь клиентам не расставаться с привычным образом жизни и максимально сохранить отчисления государству. Ведь лотереи – это не только любимое миллионами людей развлечение, но и непрерывный источник поступлений в федеральный бюджет.

Бесконтактное общение

Пандемия коронавируса глобально сказалась на деловой активности. И лотерейный бизнес не исключение. Очень многие поклонники развлечения привыкли покупать типографские лотерейные билеты в ближайшем киоске, торговом центре или на заправке. Однако в условиях пандемии нарушение самоизоляции опасно. Поэтому многие страны мира переводят продажу лотерейных билетов в онлайн, Россия – не исключение.

"Столото", крупнейший распространитель государственных лотерей страны, продолжает проводить лотерейные розыгрыши. Весь процесс от покупки билетов и до выплаты выигрышей в размере до полумиллиона переведен в онлайн.

"Столото" как крупнейший распространитель государственных лотерей является системообразующим предприятием российской экономики. А во время пандемии коронавируса, когда резко возросли госрасходы на масштабную поддержку экономики, особенно важно максимально сохранить плановый объем отчислений. Сегодня все лотереи в России являются государственными. Организаторы – Министерство спорта и Министерство финансов РФ. За время работы гослотерей в бюджет РФ перечислено более 23 млрд рублей. Средства от проведения лотерей, в том числе, помогли финансированию организации и проведению Олимпийских игр в Сочи в 2014 году.

Испытать удачу без риска для здоровья

Уже сейчас все лотерейные процессы максимально переведены в онлайн. "Столото" в полной мере осознает свою ответственность и перед клиентами, и перед работниками. Большая часть сотрудников компании, а лотерейная отрасль создала более 10 тысяч рабочих мест, переведена на удаленный режим работы. Мы временно закрыли все собственные точки продаж, чтобы не допустить распространение вируса. Для обеспечения возможности участия россиян в лотереях во время самоизоляции "Столото" активно развивает онлайн-сервисы – сайт и мобильное приложение, проводит обучающие кампании по пользованию интернет-платформами для офлайн участников и готовит к запуску новые онлайн лотереи.

Наши клиенты – миллионы людей по всей стране. Лотереи для них – традиционная форма досуга. Важно даже в трудный период пандемии сохранить для участников привычное и любимое развлечение. И уже сейчас мы фиксируем перетекание потока постоянных участников лотерей из офлайна в онлайн.

Мы позаботились о том, чтобы участники не переживали о выплате выигрышей. Так в апреле во всей сети продуктовых магазинов "Бристоль" появилась возможность получить выигрыши до 15 000 рублей. Здесь выплачиваются выигрыши по всем лотерейным билетам, приобретенным с указанием номера телефона. Узнать адрес ближайшей к вам работающей точки по продаже билетов и выплате выигрышей можно на горячей линии "Столото" по телефону 8 900 555-00-55.

Кстати, получить выигрыш можно будет в течение трех с половиной лет с даты публикации результатов тиража. Мы в "Столото" понимаем, что не все победители государственных лотерей смогут обратиться за получением выигрышей прямо сейчас.

Да, сейчас съемки программы "У нас выигрывают!" на канале НТВ проходят без зрителей. Но тиражная комиссия работает на съемочной площадке в штатном режиме, с соблюдением рекомендованных мер предосторожности, гарантируя честность проведения розыгрыша. Все розыгрыши проводятся своевременно, в полном соответствии с российским законодательством.

Отмечу, что главный для нас приоритет сейчас – здоровье участников лотерей и наших сотрудников. Поэтому мы просим всех отказаться от посещения общественных мест и по возможности оставаться дома. А "Столото" постарается сделать досуг более интересным.