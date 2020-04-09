МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания KFC временно трудоустроит сотрудников в Ozon, Metro, "Глобус" и Unilever, говорится в сообщении компании.

"Партнерами KFC по программе временного трудоустройства сотрудников ресторанов стали сети розничной торговли Metro, "Глобус", Ozon, производственные комплексы компании Unilever и другие. KFC продолжает прорабатывать возможности подобных партнерских проектов и с другими предприятиями", — говорится в сообщении.

В торговых сетях персонал KFC сможет выйти на такие позиции, как универсальный сотрудник торгового зала, продавец-логист, продавец-кассир. В онлайн-сервисах требуются сборщики заказов, на производстве открыты вакансии операторов-фасовщиков и т.д. Временное трудоустройство будет производиться в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

"Сегодня в российских ресторанах KFC работают более 30 тысяч сотрудников, все они — основа компании, ее главная ценность и наша большая ответственность. Поэтому наш главный приоритет сегодня — обеспечить их максимальной поддержкой, сохранив рабочие места и стабильный заработок", — отметила гендиректор KFC в России Раиса Полякова.

Сеть KFC насчитывает более 930 ресторанов в 160 городах России. Во время нерабочего апреля большинство ресторанов KFC работают на вынос и доставку.

Первоначально в России для профилактики коронавируса была объявлена нерабочей неделя с 30 марта по 3 апреля. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. В большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения. Все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.