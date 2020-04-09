МОСКВА, 9 апр – ПРАЙМ. Власти Челябинска возьмут на контроль исполнение Аргаяшской птицефабрикой экологических предписаний надзорных органов, говорится в пресс-релизе экологической организации "Теча". Предприятие, входящее в ЗАО "Уралбройлер", должно обеспечить предписанное законом обеззараживание и безопасность применения отходов птицеводства, проведение мероприятий по очистке сточных вод и рекультивацию загрязненного водного объекта.

"Фабрика, построенная в советское время, не имела очистных сооружений. Теперь, согласно предписаниям надзорных органов, она обязана построить современную систему очистки. Это будут контролировать местные и федеральные структуры, а также общественность. Федеральные и надзорные органы понимают, что проблема носит системный характер. Ситуация в Аргаяше по сути отрабатывает механизм побуждения хозяйствующих субъектов выполнять свои функции", — прокомментировал "Прайм" эколог, общественный деятель Максим Шингаркин.

Ранее контролирующие органы провели серию проверок деятельности Аргаяшской птицефабрики, результаты которых были переданы в Челябинское правительство. На предприятии выявлены нарушения природоохранного законодательства. Росприроднадзор указал на необходимость мероприятий по очистке сточных вод и рекультивации природного водоема, загрязненного необеззараженными отходами птицеводства.

По итогам проверки Роспотребнадзора также выяснилось, что "Уралбройлер" не разработал водоохранные мероприятия, не осуществляет контроль за использованием и охраной вод, не принял меры по предотвращению и ликвидации загрязнения водного объекта. Россельхознадзор, в свою очередь, указал на нарушение предприятием правил обращения с пестицидами и агрохимикатами, могущее повлечь нанесение ущерба окружающей среде, говорится в пресс-релизе.

В ходе проверки, проведенной Челябинской прокуратурой, были выявлены нарушения предприятием требований ветеринарного законодательства – в частности, места накопления отходов животноводства не были оборудованы надлежащим образом. Также было установлено, что птицефабрика реализует агрохимикаты, не имея государственной регистрации, испытаний и заключений экспертизы федеральных органов исполнительной власти. По результатам проверки в отношении ЗАО "Уралбройлер" возбуждено дело об административном правонарушении, сообщили в прокуратуре