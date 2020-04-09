МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что заполнено более 35 тысяч форм на въезд в РФ россиян из-за рубежа, но количество людей гораздо больше.

Он отметил, что поручал министерству цифрового развития запустить на сайте Госуслуг специальную форму, где человек может оперативно предоставить о себе все сведения. Такой инструмент, по его словам, был запущен 4 апреля.

"На сегодняшнее утро заполнено более 35 тысяч форм. С учётом того, что одна форма предоставляется на одну семью, то людей гораздо больше", — сказал он в ходе совещания по вопросу возвращения россиян из-за рубежа.

Правительство России при необходимости выделит дополнительные средства для организации вывоза россиян из-за границы и помощи тем, кто ожидает вывозных рейсов за рубежом, заявил Мишустин.

"На время, пока гражданин остаётся за границей, ему будет выплачиваться помощь. Правительство приняло соответствующее решение, на эти цели, вы знаете, выделено полмиллиарда рублей. Надо будет — большие средства будут выделены", — заявил Мишустин на совещании по вопросу организации возвращения россиян из-за рубежа.

Он отметил, что министерство иностранных дел РФ уже активно работает над оказанием такой поддержки. "Люди уже начали получать первые выплаты", — уточнил премьер.