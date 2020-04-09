МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Количество бронирований на сервисе Booking.com с начала вспышки коронавируса снизилось на 85% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, говорится на сайте Booking Holdings.

"Новые бронирования номеров на ночь — не считая отмен бронирования — сокращались с распространением вспышки COVID-19 и в предыдущие дни уменьшились более чем на 85% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такая отрицательная тенденция может сохраниться.

В компании также ожидают, что эпидемия коронавируса может отразиться на доходах во втором квартале еще значительней, чем в первом, что связано с тем, что в начале года распространение коронавируса было в основном ограничено Китаем и рядом других азиатских стран, а сейчас оно затронуло Европу, США и другие регионы.

Сервис Booking.com предоставляет услуги бронирования отелей, жилья и проката автомобилей в 228 странах и территориях по всему миру.