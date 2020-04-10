МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Первые точечные решения по оказанию содействия должны быть тем секторам бизнеса, которые выведены из оборота решениями властей на фоне пандемии коронавируса, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее Собянин утвердил второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса, а также расширенный список отсрочек и освобождений по налогам и плате за аренду для отдельных видов бизнеса, пострадавших от введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

"Что важно, конечно, сегодня первые точечные решения по оказанию содействия должны быть тем секторам, которые просто выведены из оборота нашими решениями", — сказал мэр.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.30.