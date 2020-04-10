МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в марте 2020 года в стоимостном выражении составил 152,8 миллиона долларов, что почти в 2,3 раза ниже показателя февраля текущего года (346,4 миллиона), следует из сообщения компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 148,7 миллиона долларов, бриллиантов — 4,1 миллиона долларов. В марте 2019 года группа "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 377,1 миллиона долларов.

Всего в первом квартале 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции компании составили 904,2 миллиона долларов. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья — 881,2 миллиона долларов, бриллиантов — 23 миллиона.

"Март был отмечен резким снижением спроса на алмазно-бриллиантовую продукцию на всех основных рынках. Ситуация неопределенности, которая наблюдалась в феврале, сменилась серьезными ограничениями и даже прекращением торговли на фоне закрытия границ и введения карантинных мер по всему миру. Безусловно, это оказало самое негативное влияние на все звенья алмазно-бриллиантового трубопровода", — прокомментировал замгендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.