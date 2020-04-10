МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Бизнес Москвы получит поддержку на 25 миллиардов рублей, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам в Telegram.

"Бизнес Москвы получит поддержку на 25 миллиардов рублей. Ключевые меры поддержки в пересчёте на рубли: компенсация части расходов на аренду и налоги — более 13 миллиардов рублей, отсрочка по налогам — около 11,5 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что получить городскую поддержку могут и владельцы коммерческой недвижимости. Для этого им необходимо снизить арендную ставку минимум на 50%. В этом случае меры поддержки составят около 8,6 миллиарда рублей в квартал.

"Дополнительно в городе действуют решения правительства России. Также в эту сумму не включены меры для поддержания спроса, например, увеличенные пособия по безработице", — дополняется в сообщении.