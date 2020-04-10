МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Российские сети гипермаркетов начали запускать бесплатные поездки такси для покупателей, следует из сообщений ритейлеров. Это происходит на фоне снижения числа посещаемости гипермаркетов во время периода самоизоляции из-за коронавируса.

"Торговая сеть "Карусель" запускает актуальную услугу для покупателей — теперь каждый может воспользоваться бесплатным такси, благодаря чему дорога до дома с покупками станет удобнее и безопаснее. Услуга доступна в 32 гипермаркетах Москвы и Московской области, а также Санкт-Петербурга и Рязани", — говорится в сообщении "Карусели" (входит в X5 Retail Group).

Чтобы воспользоваться услугой, перед походом в магазин необходимо установить мобильное приложение торговой сети, совершить покупку на определенную сумму в гипермаркете и предъявить на кассе штрих-код карты лояльности из приложения.

Партнером "Карусели" в проекте выступила компания Call to Visit, которая предоставляет бизнесу технологию управления поездками. Эта же компания стала партнером аналогичного проекта ритейлера "Лента", который управляет крупнейшей в России сетью гипермаркетов. "Лента" предлагает покупателям бесплатные поездки на такси в радиусе 10 километров.

"Любой клиент, совершивший покупку на сумму более 5 тысяч рублей, получает на кассе чек с промокодом. Вызвать такси можно по номеру телефона или на специальном сайте, указанным в чеке. Акция действует с 9 по 22 апреля во всех городах присутствия "Ленты", кроме Железноводска и Юргы", — говорится в сообщении ритейлера.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Меры связаны с пандемией коронавируса. На данный момент в большинстве регионов введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.

Режим самоизоляции сократил посещаемость российских магазинов, вторым фактором стало наличие запасов продуктов, которые часть россиян сформировала в марте. Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Сергей Беляков говорил, что трафик в супермаркетах и гипермаркетах в начале апреля упал на 40-60% по сравнению с показателями середины марта.