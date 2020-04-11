МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Вывозные рейсы из Сеула во Владивосток и Хабаровск планируются в воскресенье, 12 апреля, сообщает генконсульство России в Пусане.

"Вылет рейса Сеул — Владивосток состоится 12 апреля 2020 в 15.05 (местное время). Рейс №SHU5437. Вылет рейса Сеул — Хабаровск состоится 12 апреля 2020 года в 16.00 (местное время). Рейс № SHU5451", — говорится в сообщении на странице генконсульства в Facebook.

Зарегистрироваться на рейс необходимо на сайте gosuslugi.ru. После заполнения рейса будет сформирован список ожидания, пояснили в дипмиссии.

В понедельник в координационном совете при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом сообщили, что Россия возобновила авиарейсы для вывоза своих граждан из зарубежных стран. Вывозные рейсы были приостановлены с 4 апреля для сбора данных о желающих вернуться и организации процесса.

С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.