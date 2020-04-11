МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в авиа- и автоперевозках, сферах культуры, спорта, туризма, общепита и ряде других освободят от уплаты аренды федерального имущества за апрель-июнь, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ.

"Обеспечить в течение семи рабочих дней со дня обращения арендаторов — субъектов малого и среднего предпринимательства… осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), заключение дополнительных соглашений, предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества… за апрель-июнь 2020 года", — говорится в документе.