МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в стране, скачок стоимости которого ранее произошел из-за сведений о полезных свойствах продукта в профилактике и лечении коронавируса и соответствующих действий спекулянтов, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"ФАС России совместно с ОНФ фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь. Резкий скачок цен был вызван действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19", — сообщили в ведомстве.

Как отметили в ФАС, эти события вызвали ажиотажный спрос на товар и появление в некоторых магазинах ценников в диапазоне от 3 до 7 тысяч рублей.

"Преодолеть его удалось благодаря рыночным механизмам. Федеральные торговые сети устранили дефицит имбиря на своих полках, установив на него справедливую рыночную цену в диапазон от 400 до 700 рублей за килограмм. Постепенно к такой же стоимости придут и мелкие розничные продавцы", — подчеркнули в службе.

"Это тот самый случай, когда методы здоровой и развитой конкуренции бывают намного эффективнее карательных мер", — добавили в ФАС.

В конце марта и начале апреля в России выросли продажи имбиря и лимонов, это произошло на фоне распространения коронавируса: такие продукты часто используются россиянами при простудных и вирусных заболеваниях. Учитывая, что Россия импортирует имбирь и лимоны из-за рубежа, на фоне ослабления рубля выросли и цены на эти продукты.