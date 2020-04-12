МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем совета директоров АО "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства", соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

"Назначить председателем совета директоров акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства" министра экономического развития РФ Решетникова Максима Геннадьевича, освободив от указанной должности Орешкина Максима Станиславовича", — говорится в документе.

Кроме того, вместо Вадима Живулина членом совета директоров корпорации назначена Татьяна Илюшникова — заместитель министра экономразвития РФ.

Орешкин, ныне помощник президента РФ, — бывший глава Минэкономразвития, и именно на смену ему с поста губернатора Пермского края в январе пришёл Решетников.