МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании России) предлагает властям РФ легализовать использование ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо АЭВТ первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову от 9 апреля.

Согласно предложенному АЭВТ механизму, вместо возврата денег за отмененный рейс авиаперевозчик сможет официально зачислять их на депозит клиента в счет будущих полетов. Мера нужна для защиты авиакомпаний от банкротств. Издание отмечает, что российские авиакомпании с конца марта уже начали предлагать клиентам ваучеры вместо возврата средств.

Для легализации механизма ваучера АЭВТ предлагает кабмину внести поправки в Воздушный кодекс, федеральные авиационные правила и федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Поправки в федеральный закон позволят авиаперевозчикам предложить пассажиру изменить дату вылета и рейс "в пределах стоимости подлежавшей возврату провозной платы". Новый механизм предлагается распространить на рейсы до конца 2020 года, даже если билеты были проданы до принятия поправок.

Кроме того, в Воздушный кодекс предлагается внести понятие форс-мажора, в случае которого авиакомпания может расторгнуть договор перевозки. АЭВТ предлагает в случае отмены рейса из-за форс-мажора оформить электронный многоцелевой документ, средства на котором могут быть использованы в течение трех лет с даты оформления. Если клиент откажется от ваучера, то авиакомпания вернет ему деньги в течение года.

"Для многих участников отрасли почти невозможно найти в короткие сроки достаточные финансовые средства, чтобы сохранить прежнюю экономическую модель и избежать банкротства… Большинство авиакомпаний сейчас тратят больше наличных денег на возвраты пассажирам, чем получают за бронирование своих услуг", — пишет АЭВТ.

По данным организации, количество сданных билетов с начала года превышает аналогичный показатель 2019 года в пять раз, при этом число рейсов во втором квартале сократится на 80–90%. Отмечается, что в ближайшие месяцы убытки авиаперевозчиков будут расти в размере, сопоставимом с постоянными расходами, которые во втором квартале 2019 года составили 176,9 миллиарда рублей.

Представитель Белоусова и Росавиация не прокомментировали ситуацию. Авиакомпании, опрошенные изданием, поддержали позицию АЭВТ. S7 считает, что российским законодательством не запрещено применение общемировой практики предоставления ваучеров, притом что некоторые формулировки требуют уточнения. В Red Wings подчеркнули, что ваучер не означает отказ авиакомпании от своих обязательств перед пассажирами. "Введение понятия форс-мажора и легализация ваучеров помогут удержать отрасль на плаву и обеспечить дальнейшую устойчивую работу авиакомпаний", — прокомментировал в свою очередь гендиректор "Руслайна" Александр Городилов.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 6 апреля признала депозитные ваучеры легальной формой работы авиаперевозчиков с клиентами и призвала власти всех стран последовать своему примеру.