МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. ВТБ 10 апреля сократил до 0% свою долю в "Трансконтейнере", следует из материалов банка.

"Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 3 400 313 / 24,47%; … после наступления соответствующего основания: 0 / 0.00%… Дата наступления события …10.04.2020 года", — указывается в материалах.

Группа "Дело" 8 апреля сообщила, что перевела 60 миллиардов рублей миноритариям "Трансконтейнера", включая "Енисей Капитал" и ВТБ, за 49,6% акций компании в рамках выкупа по оферте, и получит пакет на следующей неделе.

Ранее в марте группа сообщала, что миноритарии "Трансконтейнера", среди которых "Енисей Капитал" и ВТБ, предъявили в рамках оферты группы "Дело" 49,6% акций контейнерного оператора к выкупу.

Группа "Дело" в конце 2019 года купила у РЖД 50% плюс две акции "Трансконтейнера" за 60,3 миллиарда рублей. "Енисей Капиталу", аффилированному с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, принадлежало 25,1% "Трансконтейнера", ВТБ — 24,47%.