МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Журнал Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2019 году заработали на продаже активов и дивидендах в общей сложности почти 15 миллиардов долларов.

"В отличие от нашего традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов и финальная сумма является в некотором роде "виртуальным числом", здесь мы оцениваем реальные, "живые" деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов. Оцениваемый доход — это валовый доход, или доход gross. Чтобы избежать путаницы или расхождений в ставках налогов, мы не учитывали налоги, расходы на обслуживание кредитов и различные комиссии", — отмечает издание.

Новичков в этом году трое — создатель сервиса онлайн-знакомств Badoo Андрей Андреев, бизнесмен Аркадий Ротенберг и основатель и председатель правления "Новатэка" и совладелец "Сибура" Леонид Михельсон.

На первом месте в списке миллиардеров с наибольшими доходами — Андреев, источником дохода которого стала продажа доли в холдинге Magic Lab (объединяет сервисы онлайн-знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen). Второе место, как и в прошлом году, занял президент и владелец группы "Онэксим" Михаил Прохоров, источник дохода — продажа 51% баскетбольного клуба Brooklyn Nets. На третьем месте — основной владелец и глава "Норникеля" Владимир Потанин, оценка дохода которого увеличилась за счет роста выплаченных "Норникелем" дивидендов.

Основной владелец и председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин переместился с третьего на четвертое место из-за незначительного снижения дохода, сформированного из дивидендов НЛМК. Пятое место у бизнесмена Аркадия Ротенберга, который продал крупнейший актив — генподрядчика строительства Керченского моста, компанию "Стройгазмонтаж".

Также в рейтинге основной владелец и председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов, основной акционер Evraz Роман Абрамович, глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, основатель и председатель правления "Новатэка" и совладелец "Сибура" Михельсон. Десятку, как и год назад, замыкает бизнесмен Сулейман Керимов.

"Доходы Лисина, Потанина, Мордашова и Алекперова, прежде всего, связаны с высокими дивидендными выплатами их компаний. Михаил Прохоров, как и в 2017-2019 годах, продолжает распродавать активы. У Романа Абрамовича и Сулеймана Керимова доходы в 2019 году были сформированы за счет дивидендов и продажи акций, принадлежащих им компаний", — пишет журнал.

Как уточняет издание, оценка дохода — это сумма стоимости проданных активов и дивидендов, полученных миллиардерами или связанными с ними компаниями в период с 8 февраля 2019 года по 18 марта 2020 года. Доход оценивался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий. Сделки и транзакции в рублях конвертировались в доллары по курсу на момент совершения сделки или транзакции. Кроме того, не учитывались сделки по продаже личного имущества.