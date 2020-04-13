МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО "Эйч энд Эм Хеннес Энд Мауриц", российского подразделения крупного шведского ритейлера одежды H&M, о взыскании около 165 миллионов рублей с ОАО "Тверская, 16", владеющего бизнес-центром "Галерея "Актер" на Тверской улице в столице.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, иск поступил в суд 10 апреля, к производству он пока не принят, основания исковых требований в материалах суда на данный момент не сообщаются.

Российская "дочка" H&M, как сообщали СМИ, арендует в торгово-офисном центре ответчика около 6 тысяч квадратных метров помещений под свой магазин. По информации источника РИА Новости, ООО "Эйч энд Эм" в своем иске требует взыскать с арендодателя стоимость произведенного им ремонта.

Шведская Hennes & Mauritz (H&M) — одна из крупнейших мировых розничных сетей торговли одеждой. Она основана в 1947 году. Компания производит и продает одежду, развивая, помимо H&M, бренды COS, Monki, Weekday и другие. Сеть открыла более 5 тысяч магазинов по всему миру. Чистая прибыль H&M по итогам первого квартала 2019-2020 финансового года (завершился 29 февраля) выросла в 2,4 раза в годовом выражении, до 193,5 миллиона долларов.

"Столичная страховая группа" (ССГ) продала торгово-офисный центр "Галерея "Актер" на Пушкинской площади в центре Москвы Государственному нефтяному фонду Азербайджана за 133 миллиона долларов, сообщала в 2012 году компания Cushman & Wakefield, которая сопровождала сделку. ССГ была признана банкротом в 2015 году по требованию Банка Москвы, входящего в группу ВТБ.