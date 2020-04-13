МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин дал поручение кабинету министров рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готовой еды. Об этом в понедельник сообщает сайт президента.

Такое поручение было дано по результатам встречи с представителями предпринимательского сообщества, которое прошло с участием президента 26 марта.

"Правительству Российской Федерации… рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки готового общественного питания, в том числе посредством частичного субсидирования субъектам малого и среднего предпринимательства стоимости доставки в период распространения новой коронавирусной инфекции", — сообщается на сайте главы государства.

Срок исполнения поручения Путина правительством — до 15 мая.