МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Ваучеры, на которых средства несостоявшихся авиапассажиров останутся замороженными для будущих поездок – непопулярная, но вынужденная мера, на которую должны будут пойти авиакомпании, чтобы не обанкротиться. Пассажирам не остается ничего, кроме как на это согласиться, хотя большинство из них потеряют в деньгах, уверены аналитики, опрошенные агентством "Прайм".

Российские авиакомпании предлагают властям новый выход из кризиса, в котором оказалась отрасль. Вместо компенсации за отмененные рейсы, полагающейся по закону, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) разработала механизм использования ваучеров вместо возврата средств за отмененные рейсы. Как пишет "Коммерсант", деньги можно будет зачислить на депозит клиента в счет будущих полетов.

По мнению авторов идеи, мера поможет защитить авиакомпании от банкротства на фоне фактически полного прекращения полетов из-за коронавируса. Перевозчики с конца марта уже начали предлагать клиентам ваучеры вместо возврата средств. Для легализации этого механизма АЭВТ предлагает кабмину внести поправки в Воздушный кодекс, федеральные авиационные правила и федеральный закон от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ, пишет издание.

Данные поправки дадут возможность авиакомпаниям предложить пассажиру изменить дату вылета и рейс в пределах подлежащей возврату суммы. Предлагается распространить это на рейсы до конца текущего года, даже если билеты были проданы до принятия поправок.

Подобный механизм сейчас активно применяется в туриндустрии, так же значительно пострадавшей от последствий коронавируса. В частности, в Германии власти приняли решение вместо нереализованных туров вернуть людям ваучеры, которые можно использовать для будущих поездок. И лишь если ваучер не используют до начала 2022 года, туркомпания должна будет вернуть деньги. У нас тоже обсуждается аналогичная мера – правда, речь пока идет о сроках до конца текущего года.

ВЫХОД ДЛЯ ОТРАСЛИ

Эксперты называют ее вынужденной и единственно возможной в текущей ситуации. "Текущие расходы туркомпаний не идут ни в какое сравнение с тем, что приходится платить авиаперевозчикам – зарплаты персонала, аэропортовые сборы, поддержание рабочего состояния авиапарка, лизинг и т.п.", — рассуждает главред портала Авиа.Ру Роман Гусаров.

Денег на выплаты всем, кто купил билет, но не смог улететь, у перевозчиков попросту нет, поскольку сейчас они пережили низкий сезон января-февраля, а высокого сезона, который обычно начинается в апреле, так и не наступило. Если действовать жестко, большая часть несостоявшихся пассажиров останется без компенсации, а спрашивать с обанкротившихся компаний тем более будет нечего.

В условиях отсутствия или крайне низких уровней продаж новых билетов найти значительные финансовые средства на оформление возврата билетов по всем отмененным рейсам является крайне затруднительным для перевозчиков, согласна аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. По данным Росавиации, уже в марте число перевезенных пассажиров авиатранспортом упало почти на 27% в годовом выражении. В апреле же падение будет еще более значительным.

В данной ситуации ваучеры помогут отрасли, так как компании не будут изымать деньги из оборота, они их "замораживают" на время, пока пассажиропоток не восстановится. "Наиболее актуальны ваучеры будут для зарубежных направлений, поскольку билеты в другие страны зачастую дороже, чем на внутренние рейсы. Такой услугой чаще будут пользоваться те, кто в силу профессии и работы много путешествует", — считает первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По мнению Чуркиной, международные перевозки ограничены сегодня значительно больше. Скорее всего, ограничения будут сохранены еще продолжительное время, поэтому возможность использовать ваучеры вместо возврата средств пассажирам по данным направлениям, конечно, будет востребована авиакомпаниями.

ПАССАЖИРЫ ОСТАНУТСЯ КРАЙНИМИ

Крайними в этой ситуации останутся пассажиры, сходятся во мнении аналитики. "Потребители не смогут быстро вернуть средства и будут иметь возможность только приобрести вновь билет или вернуть деньги (если билет им больше не понадобится), но лишь в будущем", — указала Чуркина.

В этой ситуации перевозчики предлагают разные способы реструктуризации – отложить полет без определения даты, начислить бонусы, мили, либо вернуть деньги прямо сейчас, но за доплату. Пассажирам приходится соглашаться, тем более, тем, кто приобретал невозвратные билеты – для внутренних рейсов авиакомпании вовсе не обязаны их компенсировать. Однако в ряде случаев доплаты за переоформление составляют 50-100% цены самого билета.

Кризис может привести к тому, что люди, которые еще вчера активно пользовались воздушным транспортом, будут отказываться от поездок, поскольку у них просто не будет на это средств, подчеркивает Сигал. "То есть ваучерами спустя время воспользуется только часть пассажиров, кто потерял деньги за билеты. У остальных граждан в такой ситуации деньги просто "сгорят", — считает он.

Дальнейшая ситуация в отрасли зависит от того, как долго продлятся ограничения, а также от содействия государства.

По словам Гусарова, главное для авиарынка – не только и не столько узаконивание механизма компенсаций, сколько комплексная поддержка со стороны государства. Без нее через пару месяцев вынужденного простоя многие просто не смогут подняться в воздух, полагает он. ​