МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Режим удаленной работы дает бизнесу возможность для экономии, не все компании после карантина вернутся к офлайн-формату, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

По словам доцента кафедры менеджмента и предпринимательства ФЭСН РАНХиГС Евгения Ицакова, ситуация с коронавирусом и режимом самоизоляции фактически поставила компании перед выбором — либо закрыться на какое-то время с сохранением зарплаты, либо продолжать работу удаленно.

Он отмечает, что работа из дома привела к появлению проблемы со свободным временем, потому что понятия свободного и рабочего времени размылись. По общему впечатлению, отметил эксперт, люди работают существенно больше, чем работали до того, как перешли на удаленный режим.

"Этот режим будет иметь свою привлекательность и, скорее всего, с нами надолго. Я думаю, что многие предприниматели и руководители бизнеса придут к выводу, что в общем-то это довольно неплохой формат для большого количества сотрудников, и позволяет еще экономить определенные средства на аренде. Так что я думаю, что после конца карантина не все вернутся к офлайн-формату", — уточнил Ицаков.

Он добавил, что по окончанию режима самоизоляции возможен тренд на сокращение офисных площадей, то есть компании поймут, что не нужно все время находиться в офисе. Таким образом, может остаться небольшое обязательное количество мест: у сотрудников будут присутственные дни, а в остальное время они смогут работать удаленно. Это позволит в 2,5-5 раз сократить объем занимаемых площадей и существенно экономить.

Говоря о возможности перейти к роботизации производств, он отметил, что это гораздо более долгий и сложный процесс, хотя и возможный. "То есть это, наверно, будет, но это просто дольше. И тут нужно создание каких-то новых технологий, а удаленные технологии уже все есть, нужна только… воля, а воля пришла помимо нас, то есть начался вот этот вот карантин, и все просто перешли", — пояснил эксперт.

С ним согласен и директор Института занятости и профессий, профессор кафедры теории и практики взаимодействия бизнеса и власти НИУ ВШЭ Федор Прокопов. Он также видит в переводе части сотрудников на удаленную форму работы возможность для экономии. При этом, отметил эксперт, среди представителей бизнеса есть и промышленные предприятия, где переход на удаленку невозможен.

Это связано с различными режимами работы, требованиями безопасности, что характерно для нефтяной сферы, энергетики. Там же, где это возможно, и переход на дистанционную работу пройдет без риска для качества, производительности, выполнения работ, есть возможность экономии.

Говоря о сферах, которые, по его мнению, будут расширять дистанционную занятость, эксперт назвал образование, интернет-торговлю, один из самых массовых по занятости населения секторов, телемедицину. "Я думаю, что сейчас в этих направлениях будут очень большие шаги предприняты… самое главное, что разработчики вот этих вот разных платформ вынуждены будут работать в усиленном режиме, чтобы соответствовать требованиям того же самого бизнеса", — сказал Прокопов.

Говоря о возможности регулировать дистанционную работу с токи зрения трудового права, он отметил, что основные сюжеты уже заложены в Трудовом кодексе, существенных препятствий не существует. При этом есть ряд технических сложностей, но главное, что база уже создана.