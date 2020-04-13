МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Российская компания разработала препарат для лечения нового коронавируса, через 10-12 дней планируется начать его клинические испытания, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Компания российская разработала лекарственный препарат, который тестировался нашими коллегами в ряде стран, это уже полностью российский аналог, и произвела первую партию для клинических испытаний. Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее, чем через 10–12 суток, этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания",- сказал Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, стенограмма опубликована на сайте Кремля.