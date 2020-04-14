МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Штамм нового коронавируса ввезли на территорию России из США для создания вакцины. Как пишет РИА Новости, декларацию на него выпустила Томская таможня.

"В рамках мер по нераспространению коронавирусной инфекции 2019-nCoV российская компания для проведения исследований и создания вакцины в дальнейшем ввезла из США в Московский регион вирусные частицы", — сообщила пресс-служба таможни.

В ведомстве пояснили, что документ на ввоз штамма подали удаленно в Центр электронного декларирования Томской таможни в пятницу, 10 апреля 2020 года.

Вирусные частицы были доставлены во флаконе объемом 23х0,6 миллилитров, вес составил 88 граммов.

Так как для транспортировки и хранения штамма необходима температура 2-8°С, продукция доставлялась в термоконтейнере, заполненном хладоэлементами. Вместе с контейнером груз весил 4,5 килограмма.

"По законодательству на регистрацию декларации отводится один час, а на выпуск товара — один рабочий день, следующий за днем регистрации декларации. Но, понимая первоочередность оформления такого рода товаров, инспекторы Томской таможни зарегистрировали декларацию, проверили соблюдение запретов и ограничений, документы, на основании которых она заполнена, и выпустили товар меньше чем за час. Это второй случай декларирования вирусных частиц в Томской таможне. Первая такая декларация была выпущена 30 января 2020 года", — отметили в таможне.

Российские компании регулярно используют Центр электронного декларирования именно в Томской таможне, так как это удобно из-за разницы во времени: если подавать декларацию вечером, то к утру по московскому времени товар, как правило, уже находится в свободном обращении.