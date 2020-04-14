МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Повседневные траты россиян в марте увеличились на 15,1% по сравнению с февралем и стали самыми высокими за всю историю наблюдений, говорится в исследовании холдинга "Ромир". Рост расходов произошел на фоне ажиотажного спроса, когда россияне закупались продуктами в связи с новостями о распространении коронавируса и ослаблением рубля.

"В марте номинальные расходы россиян выросли на 15,1%. По сравнению с предыдущим мартом индекс также оказался выше на 13,2%. Расходы в марте являются самыми высокими за всю наблюдаемую историю измерения данного индекса. Расходы превзошли даже декабрьские на 1%, которые традиционно являются самыми высокими в году", — говорится в исследовании.

Холдинг указывает, что реальные (очищенные от инфляции) расходы в марте также выросли — на 14% по сравнению с февралем и на 10% в годовом выражении. "Очищенные от инфляции расходы, несмотря на их высокий уровень, так и не превысили уровень расходов в декабре 2015 года, который является самым высоким за всю историю наблюдений (125%)", — отмечает "Ромир".

Москвичи в марте увеличили свои расходы по сравнению с февралем на 21%, а по сравнению с мартом прошлого года — на 16,1%. В свою очередь жители Санкт-Петербурга повысили свои повседневные траты на 35,4% по сравнению с февралем и на 5,9% по сравнению с мартом прошлого года.

"В других городах-миллионниках за месяц и за год расходы жителей выросли на 14,6%. В городах с населением от 500 тысяч до миллиона расходы жителей за месяц выросли на 10,8%, а относительно прошлогоднего марта – на 11,5%. Месячная динамика стотысячников оказалась наиболее высокой: рост составил 16,8%. По сравнению с мартом 2019 года повседневные расходы увеличились на 11,4%", — говорится в сообщении.

Исследование "Ромира" основывается на данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она, в свою очередь, базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны. Участники исследования сканируют штрих-коды всех купленных товаров, приносимых домой. Данные сканирования в онлайн-режиме поступают в базу данных исследования.