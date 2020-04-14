МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Правительство приостановило введение единого поставщика медицинских масок в России и действие ограничений на торговлю масками, следует из постановления кабмина от 13 апреля.

"Приостановить действие постановления правительства РФ от 3 апреля 2020 года 431 "Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий", — говорится в документе.

Ранее правительство РФ назначило "Росхимзащиту" ответственной за снабжение российских регионов медицинскими изделиями, в частности, защитными масками, перчатками и респираторами. Вместе с этим постановлением вводился ряд ограничений на оптовую и розничную торговлю некоторыми медицинскими изделиями. К таким изделиям относятся медицинские защитные маски и перчатки, фильтрующие респираторы, марля, медицинские одноразовые комплекты из нетканных материалов и другие защитные комплекты одежды.