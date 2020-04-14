МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Johnson & Johnson (J&J), крупнейшего в мире производителя товаров для здоровья, по итогам первого квартала 2020 года выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 5,796 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

В пересчете на акцию разводненная прибыль составила 2,17 доллара против 1,39 доллара годом ранее. Выручка компании за отчетный период увеличились на 3,3% и составила 20,69 миллиарда долларов. Показатель оказался выше прогнозов аналитиков на уроне 19,86 миллиарда долларов.

В то же время компания снизила прогноз по выручке и прибыли на акцию на весь 2020 год. Так, J&J ожидает, что выручка за 2020 год составит 77,5-80,5 миллиарда долларов, а не 85,4-86,2 миллиарда долларов, которые ожидались в январе. Скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается на отметке 7,5-7,9 доллара, хотя ранее компания прогнозировала значение показателя в 8,95-9,1 доллара.

"Влияние COVID-19, включая соответствующие инвестиции, которые компания делает для борьбы с пандемией, включено в приведенные финансовые целевые показатели", — говорится в сообщении.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.