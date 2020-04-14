МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Минфин России предложил включить ювелирную отрасль в перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.

Соответствующее предложение направлено в правительство РФ.

"Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, а также ограничительные и иные мероприятия привели к падению спроса на ювелирную продукцию на 90%", — отмечает Минфин.

При этом министерство подчеркивает, что производство ювелирных изделий является уникальным направлением российской культуры и обладает богатыми традициями. Так, в сфере производства ювелирных изделий занято 5 тысяч организаций и порядка 50 тысяч работников, а в сфере торговли ювелирными изделиями — более 15 тысяч организаций и порядка 110 тысяч работников.

"При этом 95% организаций – это представители микро, малого и среднего бизнеса", — добавляет Минфин.

"Отсутствие государственной поддержки ювелирной отрасли в текущих условиях приведет не только к значительному росту безработицы в этом секторе, но и к потере уникальных мастеров, обладающих специальными навыками и знаниями. Традиционно производство ювелирных изделий является семейным делом, знания и умения в котором передаются из поколений в поколения", — отмечают авторы инициативы.