МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Девелоперская компания O1 Properties не смогла в марте в срок выплатить купонный доход по еврооблигациям на 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году, говорится в сообщении эмитента.

Компания объяснила это тем, что из-за ситуации с коронавирусом, волатильностью цен на нефть и ослабления курса рубля ряд арендаторов испытывают трудности с выплатой арендной платы. В результате эмитент не смог накопить достаточные средства и выполнить свои обязательства перед держателями бондов.

Эмитент намерен урегулировать ситуацию и рассматривает ряд вариантов по исправлению нарушения, надеется вступить в диалог с держателями бондов и представить им свои предложения, говорится в сообщении.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings на прошлой неделе понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента O1 Properties до "CC" с "CCC-", прогноз по рейтингу негативный.

O1 Properties – один из крупнейших владельцев офисов класса А в Москве. Компания входила в O1 Group Бориса Минца. В 2018 году контроль над O1 Properties получила кипрская Riverstretch Trading & Investments в рамках урегулирования задолженности O1 Group перед Московским кредитным банком.