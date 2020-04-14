МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Крупнейшие пивоваренные компании России: "Балтика" (входит в Carlsberg Group), AB InBev Efes и Heineken, создали новое объединение — Ассоциацию производителей пива, следует из данных ЕГРЮЛ.

Согласно информации, новое объединение зарегистрировано 13 апреля в подмосковном Клину. Исполнительным директором Ассоциации производителей пива является Вячеслав Мамонтов, который занимал аналогичную должность в Союзе российских пивоваров.

В феврале "Балтика", Heineken и AB InBev Efes сообщили о решении выйти из Союза российских пивоваров, в качестве причины назывались принципиальные разногласия с другими членами союза относительно стратегии борьбы с нелегальным рынком. Одним из таких вопросов стала минимальная розничная цена на пиво: большинство членов союза выступали за ее введение, крупнейшие компании — против.