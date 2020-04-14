МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Абрау-Дюрсо", крупнейший в России производитель игристых вин, увеличила чистую прибыль по МСФО в 2019 году на 19,6%, до 1,274 миллиарда рублей, следует из отчетности компании.

Выручка выросла на 7,7%, до 9,19 миллиарда рублей, включая 8,55 миллиарда рублей (рост на 9,6%) от продаж игристого вина. Валовая прибыль по итогам 2019 года увеличилась на 2%, до 3,74 миллиарда рублей. Расходы на виноматериал и прочие материалы составили 3,17 миллиарда рублей, что выше показателя предыдущего года на 14,6%.

Чистый долг компании по состоянию на 31 декабря 2019 года составил 3,47 миллиарда рублей, увеличившись за год на 3,7%. В отчетности также сообщается, что с начала 2020 года по даты выпуска отчетности (подписана 13 апреля) компании, входящие в группу "Абрау-Дюрсо", получили кредиты от ВТБ, Райффайзенбанка, Сбербанка и Юникредитбанка в общей сумме 2,646 миллиарда рублей под ставки от 2,35% до 9% годовых.

Группа "Абрау-Дюрсо" включает, в частности, одноименный завод игристых вин, краснодарский курорт "Центр винного туризма Абрау-Дюрсо", виноградники и винодельню "Ведерниковъ". Основными владельцами "Абрау-Дюрсо" является семья бизнес-омбудсмена Бориса Титова.