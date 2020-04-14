МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Основатель и гендиректор компании “Первое решение”, выпускающей косметические серии Natura Siberica и “Рецепты бабушки Агафьи”, Андрей Трубников допустил, что примерно треть его розничных точек могут не открыться после завершения режима самоизоляции в России из-за коронавируса.

“Процентов 30% не откроется. В худшем варианте останется 5 наших магазинов на всю Россию. В лучшем варианте останется штук 50. Сейчас 90 где-то. Почти половину придется закрыть”, — сказал Трубников в эфире РБК в Instagram.

Он пояснил, что после введения режима самоизоляции закрыл все розничные точки, но при этом продолжает выплачивать сотрудникам 30-35% от их прежних зарплат.

“Мне это обходится в 16-20 миллионов в месяц, хотя бы поддержать их хоть чуть-чуть. Я не думаю, что у розницы будут большие перспективы, потому что страх перед посещением общественных мест будет еще достаточно долгое время”, — сказал он.

Как пояснил Трубников, онлайн-продажи, на которых компания сейчас планирует сосредоточиться, до кризиса занимали 4-7% от оборота. На собственную розницу приходилось 40% оборота. Сейчас компания “Первое решение” сосредоточится на недорогой косметике, производстве антисептиков и на формате онлайн-SPA.