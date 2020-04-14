МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Перечень системообразующих российских компаний в сфере строительства будет сформирован до конца текущей недели, сообщила пресс-служба Минстроя.

Основными критериями для включения в перечень системообразующих организаций будет объем текущего строительства жилья и иных зданий (не менее 400 тысяч квадратных метров) и годовая выручка от строительства инженерных сооружений (не менее 10 миллиарда рублей), уточняется в сообщении министерства.

Как подчеркивается в нем, попадание в перечень системообразующих не означает автоматического доступа к деньгам, но в случае возникновения критических проблем и попадания в так называемую красную зону компании смогут обратиться в правительственную комиссию за поддержкой.

Ранее правительственная комиссия утвердила критерии отнесения компаний к системообразующим в 70 различных отраслях. Ожидается, что актуализированный перечень системообразующих предприятий России на основе этих критериев будет подготовлен к 17 апреля.