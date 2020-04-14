МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Российские производители школьной формы заявляют о сбоях поставок иностранных тканей, дистрибьюторы в свою очередь не могут получить точных ответов о доставке одежды для школы от своих зарубежных контрагентов, говорится в сообщении АНО "Выбор Родителей".

Весной предприятия текстильной промышленности традиционно начинают отшивать школьную форму к 1 сентября. В этом году из-за пандемии коронавируса сроки отшива сдвинулись. "Фабрики по производству сырья либо заморожены, либо работают на жизнеобеспечение городов. Мы не можем прогнозировать, каким будет сезон-2020, если фабрики не откроются вновь до июня-июля", — говорит руководитель комитета по вопросам школьной формы "Союзлегпрома" Елена Снытникова.

По словам сооснователя бренда ТМ Oh, boy! Kids Анны Гайдуковой, производство школьной формы встало, так как компания закупает все ткани в Италии, которая сейчас закрыта на карантин. "Мы всерьёз пересматриваем саму структуру бизнеса – несмотря на то что летнюю коллекцию мы пошить успели, нет никакой уверенности, что родители будут покупать хоть что-то, кроме школьной формы, то есть, самого необходимого", — говорит она.

С аналогичной проблемой столкнулся владелец производителя и дистрибьютора "Швейная Мануфактура Наследникъ Выжанова" Андрей Выжанов. "Наши поставщики из Испании, компания Mayoral, серьёзный крупный бренд с превосходно организованной логистикой, не дают точного ответа, сколько комплектов школьной формы они смогут прислать нам к новому сезону", — говорит он. По словам Выжанова, за последние две недели сама мануфактура не получила ни одного оптового заказа. Существующий запас тканей компания использует для пошива масок. "Наши поставщики, в основном, остановили свою работу, поэтому запасы не пополняются", — пояснил он.

"Производители детской одежды переживают серьезные испытания, и далеко не все смогут пережить простой и прерывание производственного цикла. Кассовый разрыв, который образуется из-за отсутствия заказов и прекращения поставок уже в ближайшие месяцы может привести к гибели целый сектор экономики страны", — говорится в сообщении.

Тем не менее, у ряда компаний есть преимущества благодаря политики импортозамещения, принятой российским правительством, считает Снытникова, которая также является заместителем гендиректора компании "ЛакиС". "Сложности с восстановлением точно будут у всех производителей, но у нас есть серьезное преимущество перед конкурентами: три года назад Минпромторг РФ выделил субсидию российским производителям тканей. Это безопасные, качественные шерсть и поливискоза, и эти материалы есть на наших складах и сегодня", — прокомментировала она.