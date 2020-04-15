МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в первом квартале текущего года увеличила консолидированную выручку на 11,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, до 31 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Сопоставимые продажи (like-for-like) сети в России увеличились на 3,5%, рост числа чеков составил 3,9%, размер среднего чека при этом снизился на 0,4%.

"По итогам первого квартала выручка онлайн-сегмента выросла более чем в два раза год к году, до 5,4 миллиарда рублей, при этом в марте доля онлайн-сегмента в общей выручке сети "Детский мир" в России достигла 25%. Товары первой необходимости стали лидерами онлайн-продаж", — отметила гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).