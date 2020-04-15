МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Британская Highland Gold Mining (добывает золото в России) по итогам 2019 года нарастила чистую прибыль в 3,17 раза по сравнению с предыдущим годом, до 177,794 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Выручка выросла на 27,1%, до 395,386 миллиона долларов, в основном за счет продажи золота и серебра, добытых на рудниках Многовершинное, Белая Гора и Валунистый. Вместе с тем физический объем продаж золота увеличился на 10,8% — до 292,3 тысячи унций золотого эквивалента. EBITDA выросла в 1,3 раза, до 205,079 миллиона долларов.

В 2019 году было произведено 300,704 тысячи унций золотого эквивалента, что на 11,6% выше показателя 2018 года. Себестоимость производства (TCC) увеличилась в годовом выражении на 10% и составила 556 долларов за унцию против 506 долларов по итогам 2018 года, общие совокупные денежные издержки (AISC) выросли на 16%, до 791 доллара за унцию.

Общие капзатраты в 2019 году выросли на 43%, до 89,275 миллиона долларов. В частности, 21,2 миллиона долларов было потрачено на Многовершинное, 13 миллионов — на Новоширокинское, 5,4 миллиона — на месторождение Белая Гора, 38,7 миллиона — на Кекуру, 3,7 миллиона на Валунистый и 2,7 миллиона долларов на Тасеевское.

По состоянию на 31 декабря 2019 года чистый долг компании составлял 250,169 миллиона долларов, показав рост на 18,3% по сравнению с уровнем конца 2018 года (211,4 миллиона долларов). Соотношение чистого долга к EBITDA при этом составило 1,22х против 1,38х. На конец 2019 года компания имела 42,9 миллиона долларов денежных средств и эквивалентов против 38,7 миллиона в начале года. Компания отмечает также, что совет директоров утвердил третьи промежуточные дивиденды за 2019 год в размере 0,035 фунта на акцию.

Highland Gold работает в Хабаровском и Забайкальском крае, на Чукотке, а также имеет активы в Киргизии, учреждена на острове Джерси в 2002 году. Сегодня компании принадлежат четыре действующих рудника, три проекта на стадии развития и три геологоразведочные площади. Примерно на 44% контролируется структурам Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и партнеров.