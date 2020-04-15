МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Следственный комитет России (СКР) завершил расследования крушения самолета SuperJet в Шереметьево в мае прошлого 2019 года. Судить будут только командира борта, диспетчеры и аварийные службы ничего поделать не могли, рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Командир борта Денис Евдокимов, по данным следствия, грубо посадил SuperJet на взлетно-посадочную полосу Шереметьево.

"Дальнейшие действия Евдокимова по управлению воздушным судном, совершенные с нарушением установленных правил, повлекли разрушение и возгорание самолета… проверены действия диспетчерской службы и службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Шереметьево. В сложившейся ситуации они никак не могли повлиять на трагедию", — сообщила представитель СК.

Петренко отметила, что следствие изучило данные черных ящиков: согласно им, борт адекватно реагировал на действия пилота.

"Эти сведения опровергают версию обвиняемого о возможной неисправности воздушного судна", — отметила она.

Уголовное дело направлено в Генпрокуратуру России для утверждения обвинительного заключения.

Напомним, что 5 мая 2019 года борт Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот"во время полета по маршруту Москва — Мурманск экстренно вернулся в аэропорт вылета "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.

При посадке у самолета подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Гидрометцентр России сообщал, что в тот день в Московской области наблюдалась гроза. По данным Следственного комитета, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.