МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Меры помощи для собственников объектов коммерческой недвижимости, принятые властями Москвы, способны оказать некоторую поддержку столичному бизнесу в сегодняшней ситуации, однако не станут его полноценным спасением, считают представители консалтинговых компаний, опрошенные РИА Недвижимость.

Мэр Москвы Сергей Собянин в среду подписал третий пакет мер поддержки московского бизнеса в связи с коронавирусом. Владельцы торговых центров и прочей коммерческой недвижимости в столице получат помощь от города, если снизят ставки аренды для бизнеса более чем на 50%. Предполагается, что объекты торговли, питания, бытовых услуг и гостиницы смогут рассчитывать на компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за второй квартал. Кроме того, кинотеатрам, организациям дополнительного образования и санаториям предоставят отсрочку до 31 декабря уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогам.

По словам вице-президента по развитию Becar Asset Management Марии Онучиной, чтобы посмотреть, как помощь от властей городу в рамках "третьего пакета" будет работать на практике, важно дождаться дальнейших разъяснений озвученных мер.

"Конечно, компенсация 50% налогов лучше, чем ничего – это поможет бизнесу держаться на плаву минимум полтора месяца. Но гораздо важнее, на сколько будут компенсированы затраты на выплату заработных плат в этих отраслях", — рассуждает она.

В свою очередь руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев задается вопросом, что означает цифра в 50% при снижении ставок аренды, которое требуется от владельцев ТЦ. "Например, неочевидно, как считать арендные платежи для ритейлеров в случае оплаты как процента от товарооборота. Если ТЦ закрыт, то и арендный платеж как процент от товарооборота снижается до нуля. Но будет ли это считаться снижением арендной платы?", — говорит он.

При этом, по подсчетам Фадеева, полная отмена налога на имущество и земельного налога на год соответствует 0,5-1,5 месяца арендной платы в зависимости от сегмента недвижимости (офисы, ТЦ, склады), а компенсация налогов за квартал эквивалентна примерно неделе выпадения арендных платежей, или двум неделям при 50% собирании. Таким образом, размышляет он, если на компенсацию налогов могут рассчитывать только те владельцы торговых центров, которые сделали скидку своим арендаторам, то для большинства из них настолько значительный дисконт не имеет смысла. Эта мера может помочь лишь собственникам, у которых резко уменьшился арендный доход, добавляет эксперт.

К сожалению, собственников помещений формата стрит-ритейл предложенные меры не спасут от убытков, сетует заместитель директора направления стрит-ритейла Knight Frank Ирина Козина. Как правило, доля расходов на оплату налога на имущество незначительна, также большинство из них не оплачивают земельный платеж из-за специфики встроенных и встроенно-пристроенных помещений формата стрит-ритейл, объясняет она.

Как отмечает Козина, практически все общепиты уже получили различные скидки от арендодателей. "На наш взгляд, ждать еще больших дисконтов не нужно. Большинство льгот дается на квартал, по итогам которого стороны еще раз могут сесть за стол переговоров", — полагает она.

Что касается помощи отелям, то, по мнению руководителя департамента гостиничного бизнеса компании JLL Яны Ухановой, отсрочка по налогам им не поможет. "Нужно обнуление налогов на этот период", — считает она.

"В отдельности эти меры сложно оценивать, так как бизнесы перечисленных отраслей в целом "умерли" пока, поэтому действия властей все еще являются полумерами", — комментирует старший директор отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова.

Однако, оговаривается она, в рамках "третьего пакета" обещано субсидирование ставки по кредиту многим представителям малого и среднего бизнеса, что, вероятно, поможет городской экономике. Однако Денисова предупреждает, что при оценке эффективности региональных мер поддержки нужно смотреть на ограничения для получения помощи от властей, которые пока не опубликованы.